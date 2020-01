Milan, vicina l’intesa con il Barcellona per Todibo: si lavora sulla formula

Proseguono in maniera positiva i contatti tra il Milan e il Barcellona per portare in rossonero Jean-Clair Todibo, difensore classe 1999. Il giocatore è stato individuato come il rinforzo ideale per la retroguardia di Pioli. Il calciatore ha dato la sua disponibilità al trasferimento, ora c’è da lavorare con il club catalano per trovare la formula giusta per portarlo a Milano. Il Barcellona non vuole perdere il controllo sul cartellino di Todibo e, proprio per questo, l’affare si potrebbe chiudere con un prestito con riscatto e controriscatto.