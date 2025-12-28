Milan-Verona, le formazioni ufficiali
28/12/2025 | 11:25:52
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello. All.: Allegri.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. A disp.: Perilli, Toniolo, Perez, Valentini, Serdar, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi. All.: Zanetti.
