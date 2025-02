Milan-Verona, Conceicao non parlerà nel post-partita. Il motivo

Dopo la sconfitta contro il Feyenoord, il Milan torna a vincere in campionato contro il Verona: 1-0, decide la rete di Santiago Gimeneze. Dopo l’1-0, l’allenatore del Milan non si è presentato nel post partita della gara. Il motivo è da attribuire alla scomparsa di Pinto da Costa, storico presidente del Porto, con l’allenatore rossonero toccato molto dalla spiacevole notizia. Nel post-partita, Zlatan Ibrahimovic ha così spiegato: “Mister Conceiçao è molto emozionato per la morte dell’ex presidente del Porto. Era un papà per lui, quindi sono venuto qui io a parlare”.

Foto: X Milan