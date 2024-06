Milan Under 23, scelto il nome. Il comunicato del club

Come abbiamo scritto poco fa, il Milan Under 23 parteciperà alla prossima Serie C. Il Milan tramite un comunicato conferma che sarà Bonera ad allenare la squadra e annuncia il nome che sarà “MILAN FUTURO“. Di seguito il comunicato:

“AC Milan comunica di aver ricevuto formalmente, a seguito delle decisioni prese dal Consiglio Federale della FIGC, risposta positiva alla domanda di iscrizione al campionato di Serie C Now della squadra di giovani calciatori di talento, che da oggi assume il nome di “MILAN FUTURO”. L’accoglimento della domanda di iscrizione ha definito quindi l’organico completo delle 60 squadre che parteciperanno al campionato gestito dalla Lega Pro nella stagione 2024/25. Il progetto sportivo di Milan Futuro, ultimo tassello di un percorso virtuoso che coinvolge l’intero vivaio fino alla Prima Squadra, nasce con l’obiettivo principale di valorizzare il talento dei giovani cresciuti nel Settore Giovanile rossonero, che già si sono contraddistinti nelle ultime stagioni nei campionati di categoria, in Youth League e con le rispettive Nazionali giovanili per completarne il processo di maturazione fisico-atletica. Inoltre, permetterà ai calciatori di confrontarsi, all’interno del proprio Club di appartenenza, con il calcio professionistico. Ad allenare il Milan Futuro sarà Daniele Bonera, che con il Club rossonero ha totalizzato 201 presenze da calciatore in 9 stagioni. Nel 2019 ha iniziato la sua avventura come collaboratore tecnico sempre al Milan. Nel 2020 ha ottenuto l’abilitazione UEFA PRO dopo aver partecipato al corso di Coverciano.”

Foto: instagram Milan