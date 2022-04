Milan, un pieno d’amore: 70.000 per il Monday Night

Numeri da capolista per il Milan, impegnato questa sera nel Monday Night contro il Bologna. È un San Siro gremito in ogni ordine di posto, che ospita quasi 70.000 spettatori. Un dato che racconta tutta la passione del popolo rossonero, ansioso di alzare al cielo lo scudetto e tornare a vincere in Italia ad un decennio di distanza. La spinta del calorosissimo pubblico sarà un fattore in più in questa volata finale per il titolo. Già da stasera, quando occorrerà vincere col Bologna per tenere a distanza il Napoli.

FOTO: Alfredopedulla.com