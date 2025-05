Milan, ultimi dettagli per Allegri. David e il Napoli: i retroscena

29/05/2025 | 13:50:46

Il Milan sta per chiudere gli accordi con Massimiliano Allegri per quello che sarebbe un ritorno molto atteso, la svolta in panchina dopo lunghi inseguimenti e in ritardo rispetto alla normale programmazione. Il Milan ha allargato il budget, si viaggia su un accordo triennale (oppure biennale con opzione) da circa 5 milioni a stagione. Il Milan avrà un contatto nelle prossime ore con i rappresentanti di Allegri, la priorità è quella di chiudere rapidamente. Aggiornamenti e retroscena su Jonathan David: il Napoli ha avuto e continua ad avere dialoghi costanti con i rappresentanti e anche con l’intermediario italiano dell’attaccante classe 2000 in scadenza di contratto con il Lille. Ma il Napoli si è preso una pausa di riflessione, se volesse potrebbe chiudere subito ma non è detto che lo faccia. Nel vertice con Conte (entro sabato, possibile che sia già domani) si valuterà se prendere una prima punta più vicina a Lukaku come caratteristiche (Bonny, che piace anche all’Inter, e Lucca sono nomi che abbiamo già fatto) per poi andare su esterni offensivi di spessore. Per questo motivo il Napoli non affonda per David, non lo aveva preso due giorni fa e non è detto che torni con insistenza. Per il classe 2000 c’è anche la Juve, che avrebbe dovuto incontrare nuovamente gli agenti, può darsi accada nei prossimi giorni. L’Inter ha sempre apprezzato David, ma sulle cifre c’è stata distanza e adesso il primo pensiero è rivolto alla finale Champions in arrivo. Il resto lo vedremo presto…

Foto: instagram Allegri