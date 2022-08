Milan-Udinese, Marelli: “Rigore da non assegnare. È Calabria ad andare verso Soppy”

Luca Marelli, ex arbitro, commenta il rigore assegnato sul presunto fallo di Soppy su Calabria: “Va considerato il movimento di Soppy. Per un calcio di rigore ci deve essere un movimeno del difendente nei confronti dell’attaccante. Ma Soppy non si muove, non pone il suo corpo verso Calabria. Succede che Calabria sfiora il pallone, scivola sopra il pallone e va lui verso il giocatore dell’Udinese. Doveva essere considerato semplice contatto senza assegnare il calcio di rigore“.

Foto: Twitter Marelli