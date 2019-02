Milan, tutto facile con l’Empoli: Piatek, Kessie e Castillejo calano il tris. Gattuso a -1 dall’Inter

Non si ferma più il Milan di Gennaro Gattuso. Dopo le vittorie contro Cagliari e Atalanta, i rossoneri hanno battuto per 3-0 l’Empoli nell’anticipo della 25esima giornata di Serie A. A San Siro, dopo un primo tempo senza troppe emozioni, tranne che per il gol annullato per fuorigioco dal VAR a Paquetà, la gara si è accesa nella ripresa: il Milan ha sbloccato il risultato con il solito Piatek al 49′, poi Kessie e Castillejo hanno chiuso i giochi. Con questo successo i rossoneri si portato a quota 45, momentaneamente a +4 dalla Roma e soltanto a un punto di distanza dall’Inter. L’Empoli rimane invece fermo a 21 punti.

Venerdì 22 febbraio

Ore 20:30 Milan-Empoli 3-0 (Piatek, Kessie, Castillejo)

Sabato 23 febbraio

Ore 18:00 Torino-Atalanta

Ore 20:30 Frosinone-Roma

Domenica 24 febbraio

Ore 12:30 Sampdoria-Cagliari

Ore 15:00 Sassuolo-Spal

Ore 15:00 Chievo-Genoa

Ore 15:00 Bologna-Juventus

Ore 18:00 Parma-Napoli

Ore 20:30 Fiorentina-Inter

RINVIATA Lazio-Udinese

Classifica: Juventus 66; Napoli 53; Inter 46; Milan 45; Roma 41; Atalanta, Lazio 38; Fiorentina, Torino 35; Sampdoria 33; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 28; Cagliari 24; Spal, Udinese 22; Empoli 21; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo* 9.

*meno 3 punti di penalizzazione

Foto: Twitter ufficiale Milan