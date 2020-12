Milan: tra i convocati per il Sassuolo c’è Roback, il pupillo di Ibra

Emil Roback, l’attaccante svedese classe 2003, acquistato dal Milan ad agosto dall’Hammarby di Ibrahimovic, è stato inserito nella lista dei convocati di Stefano Pioli per la partita di domani contro il Sassuolo. All’assenza di Ibra si è aggiunta quella di Rebic, accorciando ulteriormente la coperta per l’attacco. Su Roback, Ibra qualche giorno fa ha speso parole importanti: “È il futuro della Svezia, ve lo posso dire adesso. È un giocatore di altissimo livello. Non è un tipico giocatore svedese, è un giocatore completamente diverso ed è cresciuto ad Hammarby”.

Foto: sito ufficiale Hammarby