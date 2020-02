Milan-Torino, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera andrà in scena la gara tra Milan e Torino. Pioli dovrebbe schierare i suoi con il 4-2-3-1 con Donnarumma tra i pali; Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez nella linea difensiva; Kessie e Bennacer in mediana con Castillejo e Rebic sugli esterni e Calhanoglu a supporto dell’unica punta Ibrahimovic. Longo, alla sua seconda sulla panchina granata, sarebbe intenzionato a rispondere con il 3-4-2-1: Sirigu in porta, Bremer, Nkoulou e Lyanco nel pacchetto arretrato; De Silvestri, Lukic, Rincon e Ansaldi a centrocampo; Verdi e Berenguer a sostegno di Belotti in avanti. A seguire le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Castillejo, Bennacer, Kessie, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri (Aina), Lukic, Rincon, Ansaldi; Meité (Edera), Berenguer; Belotti. All.: Longo.

Foto: Telegraph