Milan timido contro un buon Cagliari: 0-0 dopo i primi 45′
02/01/2026 | 21:35:51
Il primo tempo si chiude 0-0 tra Cagliari e Milan. Partenza forte del Cagliari, tiro cross di Palestra sul quale Esposito non può arrivare. Dopo la conclusione di Prati il Cagliari ha già creato due palle gol in 120 secondi. Primo squillo offensivo del Milan dopo 4′, con la conclusione di Leao dentro l’area di rigore murata da un difensore del Cagliari. Al 31′ una bella combinazione dei sardi si chiude con il colpo di testa di Adopo, controllato da Maignan.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kılıçsoy. A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Idrissi, Mina, Pintus; Cavuoti, Deiola, Gaetano, Liteta, Rog; Borrelli, Luvumbo, Pavoletti, Trepy. All. Pisacane.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Odogu, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Ricci, Jashari, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.
foto x milan