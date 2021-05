Milan, tifosi fuori alla sede per festeggiare la qualificazione in Champions League

I tifosi del Milan si sono radunati fuori alla sede per festeggiare il ritorno in Champions League centrato dalla squadra di Pioli. Paolo Maldini e Frederic Massara sono usciti e hanno salutato la folla, ecco le immagini:

Raduno dei tifosi del #Milan in sede per ringraziare il club per il ritorno in #Champions

Escono #Maldini #Massara a salutare @MilanNewsit pic.twitter.com/cbo1DgiErG

— Antonio Vitiello (@AntoVitiello) May 31, 2021