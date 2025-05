Milan, Theo salta la Roma: contusione alla coscia

17/05/2025 | 16:50:00

Dopo il ko in finale di Coppa Italia contro il Bologna, il Milan scenderà in campo – di nuovo – all’Olimpico contro la Roma. E non arrivano però buone notizie per i rossoneri. Infatti, dopo i problemi di Chukwueze e Bondo di ieri, anche Theo Hernandez ha accusato una forte contusione alla coscia, risultata particolarmente dolorosa. A causa di questo problema fisico, il terzino francese sarà costretto a dare forfait e non sarà a disposizione per la trasferta di domani sera contro la Roma.

Foto: Instagram Milan