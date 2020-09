Milan, Tatarusanu: “Gigio è uno dei portieri più forti al mondo ma farò di tutto per giocare. Ibra è esigente ma dà tutto”

Ha parlato ai microfoni di DAZN, il neo-acquisto del Milan, Ciprian Tatarusanu: “Quando mi ha chiamato il Milan ero orgoglioso, è un club con una storia gloriosa. Sono felice – ha dichiarato l’ex Fiorentina -. Il mister mette intensità negli allenamenti e sono fiducioso sulla prossima stagione, anche in virtù del finale della precedente”. Poi un giudizio su Donnarumma e Ibra: “Gigio è un giocatore forte, lo ha dimostrato. Nel gruppo dei portieri c’è una bella atmosfera e questo è fondamentale per allenarsi bene. Io farò di tutto per giocare ma sono consapevole che ho davanti uno tra i migliori portieri al mondo – ha dichiarato -. Zlatan è una persona molto esigente: ci chiede tanto, ma dà anche tanto alla squadra. Mi piace che in campo interviene spesso e si fa sentire”.

Foto: Twitter Milan