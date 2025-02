Milan, svelata la quarta maglia 2024/2025 con Off-White

Il Milan ha presentato ufficialmente la quarta maglia stagionale in collaborazione con Off-White, collezione alla base della quale c’è il concetto di Dreamland. Il nuovo kit è disponibile in due colori diversi: la prima versione ha una base nera che sfuma in verde, con loghi gialli e dettagli rossi e neri; la seconda, invece, ha una base rossa. La maglia farà il suo esordio in occasione della sfida del 15 febbraio contro il Verona.

Foto: Sito Milan