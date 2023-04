Clamoroso e straordinario Milan: passa a Napoli per 4-0 con doppio Leao, Diaz e Saelemaekers

Un Milan straripante cala il poker contro il Napoli al Maradona. Gli uomini di Piolihanno avuto un grande approccio alla partita e dopo 17′ è arrivata la rete di Leao che ha sbloccato la gara: grandissima giocata di Brahim Diaz, che salta Lobotka e manda nel corridoio il portoghese, controllo e tocco sotto che si va a depositare alle spalle di Meret, nulla da fare per quest’ultimo. Decimo gol stagionale per Leao. Il Milan non si ferma. E al 25′ arriva anche la rete del 2-0 firmata da Brahim Diaz che, prima, mette a sedere Mario Rui e, poi, calcia in porta battendo Meret, trovando anche la deviazione di Kim. I padroni di casa provano a reagire e aumentano i giri del motore, ma i rossoneri non accennano a calare l’intensità. A inizio ripresa il Milan sfiora il gol del 3-0, ma il tiro di Giroud si spenge di poco sul fondo. Al 54′ Kim si affaccia in avanti, ma Maignan risponde presente anche se non in bello stile. Un minuto dopo, invece, è Mário Rui a impensierire il portiere rossonero che chiude la porta mettendoci la faccia. Al 57′ Pioli è stato costretto a rinunciare a Brahim Diaz a causa di un problema all’adduttore. Ma la musica in campo non cambia. E Rafael Leao trova la doppietta personale che firma il 3-0 del Milan sul Napoli. Gran palla recuperata di Tonali, poi slalom speciale del 17 rossonero, che salta Rrahmani e poi trafigge Meret. Il Milan continua a macinare e al 67′ arriva anche la rete di Saelemaekers dopo una grande azione personale. All’83’ arriva l’occasione per Raspadori di accorciare la distanza, ma il suo diagonale si spegne sul fondo. Termina così 0-4 al Maradona. Il Milan sale a quota 51 punti, supera l’Inter e si porta al terzo posto. Il Napoli, invece, rimane al primo posto con 16 punti di vantaggio sul secondo posto occupato dalla Lazio.

Foto: Twitter Milan