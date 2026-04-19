Milan, squillo di Rabiot. I rossoneri agganciano il Napoli al secondo posto, più 8 sulle quinte

19/04/2026 | 16:58:45

Il Milan passa 1-0 a Verona grazie a uno squillo di Rabiot e vola a più otto sulle quinte in classifica, ipotecando la qualificazione in Champions. Dopo una prima frazione di gioco non bellissima, i rossoneri trovano il gol del vantaggio a Verona con Rabiot. Fiammata rossonera che spezza la noia al 41′. Il Milan riparte in contropiede con Rabiot che avvia l’azione e appoggia a Leao, il portoghese premia l’inserimento del compagno e lo piazza davanti a Montipò: Rabiot in gol nell’angolo sull’uscita del portiere gialloblù. Al 74′ viene annullato il raddoppio dei rossoneri. Gabbia supera Montipò di testa su cross di Saelemaekers, ma dopo segnalazione dal Var Chiffi annulla per un fuorigioco precedente. Altra occasione per i rossoneri al 90′. Milan a un passo dal raddoppio: ci prova prima Ricci, sul rimpallo Saelemaekers libera un sinistro che supera Montipò e viene murato a pochi centimetri dalla linea da Valentini.

foto x milan