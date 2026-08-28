Milan, sprecone: all’intervallo è 0-0 con il Venezia

28/08/2026 | 21:44:38

Finito il primo tempo a San Siro con il Milan e il Venezia ferme sullo 0-0. Al 12′ grande chance del Milan, Goncalo Ramos lanciato a rete, si salva il Venezia con una bella uscita di Stankovic. La risposta del Venezia al 20′ con Adams, destro incrociato, para Maignan. Ancora Venezia al 24′, chance clamorosa per Yeboah, destro a colpo sicuro, è Pavlovic a salvare quasi sulla linea. Al 33′ ancora chance Milan, ci prova Goncalo Ramos, la parata di Stankovic a dire no ai rossoneri. Ancora una chance per Ramos al 38′, palla in mezzo, solo da spingere in rete, il portoghese liscia. Sono 3 le palle gol sprecate dall’ex PSG. Finisce senza gol il primo tempo con il Milan che può rammaricarsi per le chance non sfruttate.

Foto: X Milan