Milan, spot per promuovere diversità e inclusione: “Insieme siamo più forti”. Il video

Dopo i fatti di San Siro, è tornata tristemente “di moda” la tematica degli insulti razzisti o discriminatori negli stadi di Serie A. A tal proposito, il Milan, tramite i propri canali social, ha postato un emozionante video in cui si promuovono i valori di equità, diversità e inclusione. Testimonial dell’iniziativa vari giocatori della squadra maschile, tra cui Ibrahmovic, ed alcune esponenti della compagine rossonera al femminile. Di seguito il filmato.

We act with one voice to promote equity, diversity and inclusion: #WeRespAct, always! 🔴⚫

Noi agiamo con una voce sola per promuovere equità, diversità e inclusione: #WeRespAct! 🔴⚫ #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) September 23, 2021