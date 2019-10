Milan-Spal, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani è in programma a San Siro Milan-Spal, gara fondamentale per i rossoneri, che devono vincere per prendere una boccata d’ossigeno in classifica. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Pioli conferma il 4-3-3, che può trasformarsi in un 3-4-3. Davanti a Donnarumma, ecco Duarte (favorito su Calabria), Musacchio, Romagnoli e Theo Hernandez; a centrocampo spazio a Kessie e Paquetà, in cabina di regia dovrebbe esserci Bennacer. In attacco Castillejo, Piatek e Calhanoglu. Qualche cambio di formazione per Semplici rispetto al pari con il Napoli. In porta sempre Berisha, ma in difesa riposerà un Igor ancora convalescente. Al suo posto Cionek, insieme a Vicari e Tomovic. Confermati Strefezza e Reca sulle fasce, mentre a centrocampo ci saranno Kurtic, Missiroli e Murgia. Davanti spazio a Paloschi con Petagna.

MILAN-SPAL, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Milan (4-3-3) Donnarumma; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Kessiè; Suso, Piatek, Calhanoglu. All: Pioli

Spal (3-5-2) Berisha; Tomovic, Vicari, Cionek; Strefezza, Missiroli, Murgia, Kurtic, Reca; Paloschi, Petagna. All: Semplici

Foto: sito ufficiale Milan