Milan, si scatena Cisse: doppietta in mezz’ora a Salisburgo
15/10/2026 | 19:20:43
Cisse strapazza il Salisburgo in poco più di mezz’ora. Il talento italiano ha segnato i suoi primi due gol in Europa League. Il vantaggio arriva dopo un quarto d’ora. Rabiot innesca Hutchinson sulla destra, cross preciso a centro area per la testa di Cisse. Poco dopo la mezzora, arriva il raddoppio del Milan, che sfrutta spazi difensivi concessi dai padroni di casa: cambio di gioco di Rabiot per Bartesaghi che, questa volta, mette un assist perfetto per il tocco di Cisse.
foto x milan