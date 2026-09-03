Milan, si presenta Moreira: “Felice di essere nel più grande club italiano. Pressione? Non la sento”

03/09/2026 | 19:14:41

Diego Moreira si presenta in casa Milan. Il belga si è presentato alla stampa e alla piazza rossonera: “Sono momenti magici per me. Sono pronto per giocare già da subito, il mister sa quale sarà il momento migliore per lui e per me esordire. Per il modo in cui stiamo preparando le partite, mi sento più a mio agio a giocare a destra”.

L’esterno ha scelto un numero non banale per la storia del Milan: “La numero 22 è per la mia età. Kaka era un grande giocatore, uno dei miei idoli”.

La pressione: “Non è una pressione i tanti soldi spesi per acquistarmi, lo considero più un onore, spero di ripagare la fiducia in campo”.

Sulla scelta del Milan, invece, il classe 2004: “Ho scelto il Milan perché è il più grande club italiano”.

Foto: sito Milan