Milan, si fermano Chukwueze e Bondo

16/05/2025 | 15:55:47

Altri guai per Conceicao verso il finale di stagione del Milan. Non hanno preso parte all’allenamento odierno Chukwueze, fermato da un’infiammazione al pube che potrebbe costringerlo a saltare la trasferta a Roma e Bondo, che continua ad avere fastidio alla caviglia. Entrambi restano in dubbio per la partita contro la Roma.

Foto: instagram Milan