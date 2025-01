Niente Cagliari per Rubén Loftus–Cheek. Come annunciato dal tecnico del Milan, Sergio Conceicao, il centrocampista non sarà a disposizione per la trasferta in Sardegna. Il centrocampista inglese verrà rivalutato tra circa una settimana per il riacutizzarsi del problema ai flessori della coscia destra.

Foto: Instagram Loftus-Cheek