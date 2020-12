Uscito in anticipo nella gara di ieri sera in Europa League contro il Celtic, il Milan di Stefano Pioli dovrà fare a meno di Simon Kjaer. Il difensore rossonero ha riportato una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia destra e farà un nuovo controllo tra circa sette giorni. Dunque, dopo Ibrahimovic altra pedina fondamentale per il Milan che resterà a i box.

Foto: twitter Milan uff