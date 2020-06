Milan, si ferma Kjaer: il danese lascia il campo per un problema al ginocchio

Ancora brutte notizie per il Milan e per Stefano Pioli. Durante la gara di Lecce, infatti, Simon Kjaer si è fatto male nel corso del primo tempo: il danese, dopo uno scontro di gioco, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema al ginocchio, venendo rimpiazzato da Gabbia. Dopo Musacchio, out fino al termine della stagione, e con Duarte non ancora al meglio, Pioli rischia di perdere anche Kjaer. Nella stessa partita, poco dopo l’infortunio del difensore rossonero, si è fatto male anche Lapadula, costretto a lasciare il campo in barella dopo una distorsione alla caviglia.

Foto: Twitter ufficiale Milan