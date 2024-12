Altra tegola per Fonseca: si ferma Samuel Chukwueze. Il tutto è avvenuto al minuto 57 di Milan-Roma: Chukwueze ha rimediato un problema al flessore della coscia destra, dopo un’incursione nell’area avversaria. Si è fermato accasciandosi e ha immediatamente chiesto il cambio. Un’altra brutta notizia per Fonseca, già orfano di Leao e Pulisic, in vista dei prossimi impegni stagionali a partire dalla Supercoppa.