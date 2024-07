Milan, si attendono gli esami per Florenzi. Si teme un lungo stop

Il Milan nella notte ha battuto il Manchester City per 3-2 in amichevole. Serata di sorrisi, meno per Alessandro Florenzi.

L’esterno rossonero,si è scontrato con Haaland e ha dovuto alzare bandiera bianca. Il terzino destro si è portato le mani al volto, con il ghiaccio subito posizionato sul ginocchio destro, uscendo in lacrime dal campo.

Si attendono i referti degli esami, ma per il giocatore si teme un lungo stop.

Foto: Instagram Florenzi