Milan, senti Theo Hernandez: “Qui sono al top. Potessi, resterei per sempre”

Ospite dei microfoni di Onda Cero all’interno della trasmissione ‘El transistor’, Theo Hernandez ha parlato così:

“Da quando sono al Milan gioco abbastanza bene, domenica è stata una delle mie migliori partite. Penso di essere nel momento migliore della mia carriera.

Il campionato italiano è più fisico di quello spagnolo. Nella Liga la palla ha più risalto. Gli allenamenti qui sono più difficili che a Madrid.

Non so se ci sono rimpianti per la mia partenza a Madrid… Sono arrivato al Real molto giovane e non ho avuto minuti. È stato complicato perché non avevo fiducia, che ora a Milano ho”.

Sui compagni.

“Ibra è un giocatore incredibile, ci aiuta e ci consiglia molto e bene, Brahim è ottimo, sta crescendo molto.

Nazionale? L’ho detto dal primo momento, voglio giocare per la Francia.

Scudetto? Per molti anni il Milan non è stato come è adesso, penso che possiamo portare via il titolo alla Juventus”.

Su un ritorno a Madrid: “Non mi vedo tornare al Real. Potessi, starei per sempre al Milan”.

Foto: Gazzetta