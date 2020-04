Milan, senti Suso: “Futuro? Voglio restare a lungo al Siviglia, qui sto bene”

Suso torna a parlare del suo futuro. L’esterno offensivo del Siviglia è intervenuto così nel corso di una diretta Instagram: “Sto molto bene qui, sono stato lontano da casa per molto tempo, ma adesso che sono a Siviglia voglio rimanerci per molto tempo. Mi aspettavo peggio dallo spogliatoio, invece sono tutti bravi ragazzi. Conoscevo Ocampos da Milano, mi piace molto, così come Banega. La pausa è arrivata nel momento peggiore, eravamo terzi, giocavamo bene, stavamo meglio. Ma purtroppo queste sono cose sono incontrollabili”, le parole di Suso.

Foto: Twitter personale Suso