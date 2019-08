Milan, senti Simeone: “Su Correa ora deve decidere il club”

Alla vigilia della sfida tra il suo Atletico Madrid e il Leganes, il tecnico colchonero Diego Pablo Simeone ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulla situazione legata a Angel Correa, obiettivo di mercato del Milan. Queste le sue parole al riguardo: “Sapevo che nelle prime due gare non avrebbe giocato. Si è allenato in maniera fantastica, con grande disponibilità. Ora sarà il club a dover decidere cosa possa esser meglio per tutti in questa stagione. Io Correa lo voglio, perché è un nostro giocatore“.

Foto: twitter Atletico Madrid