Milan, senti Reina: “Si può perdere, ma non devono mai mancare anima e cuore”

Pepe Reina scuote il Milan. Il portiere spagnolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi così sull’attuale momento negativo dei rossoneri: “Nel del calcio si può vincere, perdere o pareggiare. Ma non ci devono mai mancare anima e cuore, dobbiamo metterci grinta per 90′. A fine partita dobbiamo guardarci negli occhi ed essere consapevoli che abbiamo dato il 100%. Solo così non avremo niente da recriminarci”, ha concluso Reina.

Foto: Twitter personale Reina