Milan, senti Reina: “Inizio difficile, ritroviamo la tranquillità. Pioli esperto e uomo di calcio”

Pepe Reina, portiere del Milan e uno dei più esperti all’interno dello spogliatoio, ha rilasciato un’intervista commentando il momento dei rossoneri ai microfoni di Sky Sport: “Per noi è stato un inizio di stagione particolarmente difficile, però adesso che sono con la mia famiglia penso solo a trascorrere una giornata rilassante che sicuramente mi aiuterà ad affrontare al meglio una nuova parte di stagione che sarà più positiva per il Milan. Positività e tranquillità, ecco cosa posso dare ai miei compagni. Si deve lavorare, adesso abbiamo un nuovo allenatore e dobbiamo capire in fretta le sue idee così da essere al più presto pronti per affrontare le prossime partite. Pioli? È un uomo di calcio che ha tantissima esperienza in Serie A, uno che conosce benissimo il calcio italiano. In tutti noi c’è la voglia di riscatto e di fare meglio d’ora in avanti”.

Foto: Milan Twitter