Milan, senti Leao: “CR7 il mio modello, sarà un onore affrontarlo”

Rafael Leao, giovane attaccante portoghese del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Il mio modello è Cristiano Ronaldo, perché è portoghese e mi ispiro molto a lui. Ha lavorato tanto per raggiungere i traguardi che ha raggiunto, è un idolo per me e per tutti i portoghesi. Sarà strano incontrarlo perché l’ho visto solo in tv e alla Playstation e ora sarò in campo con lui, per me sarà un orgoglio. Per cosa mi ha colpito? Velocità, finalizzazione e anche determinazione”.

Foto: Milan Twitter