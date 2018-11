Milan, senti Kakà: “Ho un rapporto stretto con loro. Un giorno tornerò a lavorare lì”

Intervistato da Mediotempo, Kakà, ex Pallone d’Oro e centrocampista che ha fatto la storia del Milan, ha parlato del suo futuro, che potrebbe nuovamente essere legato al club rossonero: “Attualmente, mi sto concentrando su altri progetti e ho viaggiato in molti luoghi. Il mio rapporto con il Milan è molto stretto, siamo sempre vicini, ma non so se lo farò. Tornerò, l’unica certezza che ho è che un giorno lavorerò lì, ma non so quando”.

Foto: Twitter Milan