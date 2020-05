Milan, senti il dt dell’Eintracht: “Vogliamo tenere André Silva, trattativa slegata da Rebic”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fredi Bobic, direttore tecnico dell’Eintracht Francoforte, ha parlato del futuro di André Silva e di Ante Rebic, calciatore che il club tedesco e il Milan si sono scambiati con la formula del prestito biennale: “Abbiamo la chiara intenzione di tenerlo oltre i due anni di prestito – ha dichiarato – ma attualmente ogni desiderio deve fare i conti con la realtà del momento. Vale anche per Rebic, che sono contento stia facendo bene dopo aver avuto bisogno di un piccolo periodo di ambientamento. Comunque al momento è presto per parlare in maniera definitiva delle trattative, ogni cosa va fatta a suo tempo. Con Rangnick ho un ottimo rapporto, ma mi sono trovato bene anche con Boban e Maldini. Il presunto arrivo di Ralf mi interessa, ma solo da appassionato di calcio: non può minimamente influenzare la trattativa per Andrè e Rebic, che confermo essere slegate l’una dall’altra.”

