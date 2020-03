Milan, senti Hitzfeld: “Ecco chi è Rangnick, l’allenatore che ha cambiato il calcio tedesco”

Ottmar Hitzfeld, ex tecnico del Bayern Monaco nonché l’allenatore tedesco più vincente di ogni epoca, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta per parlare di Ralf Rangnick: “Come lo vedrei al Milan? Bene, però bisogna dargli spazio e fiducia. Conoscendolo immagino che voglia fare sia il direttore sportivo che l’allenatore. Sarebbe giusto dargli questa opportunità. Se il calcio tedesco è cresciuto tanto negli ultimi decenni, gran parte del merito è proprio di Ralf. Lo considero un visionario, ha portato idee interessanti e pratiche. Ha fatto bene a tutto il movimento. Perché Rangnick non ha mai allenato un grande club? Questo non è vero perché lo Schalke, che ha guidato in due momenti diversi, è una squadra di prima fascia in Bundesliga. Con lui a Gelsenkirchen sono arrivati anche dei titoli, cosa per nulla scontata e per questo significativa. Poi ha guidato il Lipsia, che ora è fra i club più importanti del nostro calcio. Ha ricevuto anche altre offerte importanti, ma per un allenatore sono molto importanti sia il timing sia le sensazioni. Se non si è convinti al 100% è giusto rifiutare. E così ha fatto lui”.

Foto: bild