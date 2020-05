Milan, senti Gabbia: “Futuro? Voglio conquistare la fiducia di Pioli”

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato a Rai Sport soffermandosi anche sul futuro. Queste le sue dichiarazioni: “Rivoluzione estiva? Penso che nel calcio i risultati siano una parte fondamentale. Io come giocatore cercherò di focalizzarmi solo su questo e non andrò a pensare a quello che verrà dopo. Sicuramente il periodo prima dello stop è stato per me molto importante, è stato un inizio al calcio che conta. Futuro? Certamente non posso considerarmi, in questo momento, un titolare, un titolare inamovibile della difesa. Ma cercherò in ogni allenamento di fare del mio meglio per riuscire a prendere la fiducia del mister per giocare il maggior numero di partite possibili da qui fino al termine della stagione”, ha concluso Gabbia.

Foto: Twitter ufficiale Milan