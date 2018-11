Milan, senti Fabregas: “Senza rinnovo da gennaio potrò accordarmi con chiunque”

Negli ultimi giorni abbiamo anticipato il Milan in pressing su Fabregas, un addio al Chelsea di fatto non smentito nemmeno dal centrocampista, il quale nel postpartita del match di Europa League contro il Paok ha così parlato del suo futuro: “Contatti Milan-Chelsea? Non ho parlato con nessuno. È ovvio che se non avrò firmato il rinnovo, da gennaio posso accordarmi con chiunque e questo probabilmente attirerà tanti club. Resterò fino a fine stagione? Per adesso posso dire di sì”.

Foto: Standard