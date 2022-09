Milan, sempre più Vranckx. Operazione ormai ai dettagli

Il Milan è sempre più vicino a Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2002 del Wolfsburg. Rispetto alle anticipazioni della Gazzetta dello Sport dei giorni scorsi, la trattativa è andata sempre più avanti, i dialoghi sono no stop e il club rossonero conta di chiudere nelle prossime ore. Si viaggia su un prestito oneroso più riscatto fissato a 11 milioni. Centrocampista centrale molto duttile, può agire sia da mediano, a copertura della difesa, sia in posizione più offensiva, a supporto del reparto offensivo. Nell’ultima stagione ha collezionato 24 presenze mettendo a segno 2 gol in Bundesliga.

Foto: Instagram Vranckx