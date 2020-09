Milan, sempre Fofana la prima scelta per la difesa. Dipende tutto da Paquetà

Il Milan ha chiuso l’operazione Hauge, e ora si concentra sulla difesa. Tra i tanti nomi fatti nell’ultimo periodo, la priorità resta Wesley Fofana, classe 200, in uscita dal Saint-Etienne. Sarebbe l’investimento perfetto, un difensore forte già da subito e di prospettiva, non a caso seguito da importanti club della Premier. Ma nessuno, almeno fin qui, ha chiuso, ecco perché il Milan spera di fare uscire Paquetà (capiremo l’eventuale offerta del Lione) per fare contemporaneamente un’operazione importante in entrata. Aggiornamento su Bakayoko: per il momento siamo in stand-by, ma nessuno si è avvicinato fin qui al Chelsea e la volontà del diretto interessato è chiara. Ecco perché conviene aspettare…

Foto: instagram personale