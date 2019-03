Milan-Sassuolo, i convocati di Gattuso: c’è Kessie

Sono stati resi noti i convocati di Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, in vista della sfida contro il Sassuolo, in programma domani a San Siro. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina;

DIFENSORI: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic;

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Montolivo, Paquetá;

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

Kessie makes the squad list for the home clash against Sassuolo

I convocati per la sfida casalinga di #SerieATIM a San Siro: presente Kessie #MilanSassuolo pic.twitter.com/xA0EgkGNkK

— AC Milan (@acmilan) March 1, 2019