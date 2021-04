Milan-Sassuolo 1-0 all’intervallo: prodezza di Calhanoglu al 30’

Dopo le polemiche per la Super Lega si torna in campo per il turno infrasettimanale di Serie A.

Al 45′ di Milan-Sassuolo i rossoneri sono avanti 1-0 grazie ad un gol di Calhanoglu alla mezz’ora. Partita con ritmi non altissimi, che ha visto anche Donnarumma protagonista con un paio di parate importanti.

Al momento, il Milan salirebbe a quota 69 punti, a -6 dall’Inter capolista impegnata in serata contro lo Spezia.

Foto: Twitter Milan