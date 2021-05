Milan, San Siro non dà garanzie. Rendimento in calo in casa, va molto meglio in trasferta

La stagione del Milan rischia di subire un tracollo con la qualificazione in Champions che può saltare. Dopo il pareggio di ieri sera in casa contro il Cagliari, la squadra di Stefano Pioli si giocherà il tutto per tutto domenica prossima in casa dell’Atalanta. Questa però, può essere anche un vantaggio perché i rossoneri hanno un rendimento in trasferta nettamente migliore rispetto che a San Siro. Il Milan ha raccolto fin qui 30 punti in casa (la settima in classifica del rendimento casalingo), mentre ben 46 punti in trasferta, la squadra migliore in Serie A. Di recente, soprattutto, il Milan è lentamente calato a San Siro realizzando solo due vittorie nelle ultime cinque partite in casa, poi due pareggi contro Samp e Cagliari e una sconfitta, quella subita dal Benevento. Prima ancora aveva perso col Napoli, pareggiato con l’Udinese e perso il derby contro l’Inter. Mentre in trasferta la squadra di Pioli non perde dalla partita contro lo Spezie del 13 febbraio.

Foto: Twitter Milan