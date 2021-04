Milan-Sampdoria, le formazioni ufficiali

La 29a giornata di Serie A comincia con il lunch match tra Milan e Sampdoria a San Siro.

I rossoneri cercano i 3 punti per portarsi momentaneamente a 3 lunghezze dall’Inter (che però poi dovrà giocare due partite), ma per cercare di mettere pressione ai cugini. La Samp cerca conferme per chiudere il campionato in zone di classifica tranquille.

Queste le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Saelemaekers, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri