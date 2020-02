Milan, Saelemaekers si presenta: “Una sensazione di orgoglio essere contattato dal Milan. Ibra? Averlo accanto a me qualcosa di speciale”

Il Milan ha presentato alla stampa il neo acquisto Alexis Saelemaekers proveniente dall’Anderlecht.

“Domenica è stato un momento importantissimo: è un sogno che diventa realtà giocare nel Milan. Mi hanno accolto benissimo come se facessi parte del club da tempo, accoglienza fantastica, sono davvero molto felice di questo“.

Sul derby con l’Inter.

“Un derby è qualcosa di speciale, fa piacere giocare. Sono settimane particolari e se giocherò sarà fantastico“.

Su Lukaku.

“Mi ha inviato un messaggio: se avrò bisogno di consigli mi ha detto che ci sarà per me. Bello incontrare qui a Milano qualcuno del proprio paese, anche per andare in giro per la città“.

Sulla storia del Milan e sulla squadra.

“Una sensazione di orgoglio essere contattato dal Milan, per me è stato un bel momento personale. Si sente la grandezza di questa squadra, si sente la professionalità dei giocatori, suscita grande emozione e voglia di dare il massimo“.

Su Ibra.

“Lo vedevo in tv invece ora è accanto a me, qualcosa di davvero speciale“.

