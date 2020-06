Milan-Roma, le ultimissime sulle probabili formazioni

Sarà una sfida importante in chiave europea quella tra il Milan di Stefano Pioli e la Roma di Paulo Fonseca, match valido per la 28esima giornata di Serie A e in programma a San Siro domani alle ore 17.15. Di seguito le probabili formazioni dell’incontro.

Un solo dubbio per Pioli, quello riguardante la spalla di Romagnoli al centro della difesa. L’allenatore rossonero spera di recuperare Kjaer, qualora il danese non dovesse farcela pronto Gabbia, mentre i terzini saranno Conti e Theo Hernandez. A centrocampo la coppia di mediani è composta da Kessié e Bennacer, mentre Castillejo, Calhanoglu e Bonaventura agiranno alle spalle di Rebic. Ancora out Ibrahimovic. Fonseca conferma Mirante tra i pali; in difesa l’unica Zappacosta, Mancini, Smalling e Kolarov. Sulla linea mediana agiranno Cristante e Veretout, poi Under, Pellegrini e Kluivert (in ballottaggio con Mkhitaryan) alle spalle dell’unica punta Dzeko.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic; All. Pioli

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert (Mkhitaryan); Dzeko. All. Fonseca

Foto: sito ufficiale Milan