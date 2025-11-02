Milan-Roma, le formazioni ufficiali
02/11/2025 | 19:48:46
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Loftus-Cheek, Castiello. All. Massimiliano Allegri.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, El Ayanoui, Kone, Celik; Soule, Cristante; Dybala. A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Tsimikas, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.
foto: sito milan