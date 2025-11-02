Milan-Roma, le curiosità: i 101 precedenti sorridono ai rossoneri

02/11/2025 | 12:40:59

Alle 20:45 il match tra Milan e Roma.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 101 i precedenti ufficiali tra le due squadre a San Siro: 53 vittorie rossonere, 26 pareggi e 22 vittorie dei giallorossi.

-Il Milan è imbattuto in gare ufficiali da 9 match, di cui 7 vinti e 2 pareggiati.

-La Roma segna da 7 partite ufficiali contro il Milan.

-Nelle ultime 9 gare casalinghe i rossoneri sono sempre andati a segno, con un totale di 18 reti.

-La Roma non pareggia dal derby in casa Lazio del 13 aprile scorso terminato 1-1, da allora 12 vittorie e 6 sconfitte.

-Tra Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini sono 29 i precedenti ufficiali: 13 successi per il tecnico rossonero, 10 pareggi e 6 vittorie del tecnico giallorosso.