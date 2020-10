Pioggia di gol a San Siro, è 3 a 3! Ibra fa doppietta, poi favorisce il pari della Roma

Partita dalle mille emozioni quella di San Siro, che ci regala un monday night pieno di gol che non tradisce le attese.

Passa subito in vantaggio il Milan, che dopo appena due minuti trova il gol con il solito Ibrahimovic, pescato da Leao. Al 14′ risponde Edin Dzeko, che su calcio d’angolo mette di testa in rete, con la complicità di Tatarusanu. Partenza sprint anche nella ripresa per i rossoneri, che tornano in vantaggio con Saelemaekers.

Due rigori molto discussi nella seconda parte del secondo tempo, realizzano Veretout per la Roma e Ibra per il Diavolo. Proprio il fuoriclasse svedese, però, diventa decisivo in negativo: su corner svirgola il pallone e Kumbulla ne approfitta per il 3 a 3 finale. I rossoneri vanno tre volte in vantaggio, ma si fanno rimontare dai giallorossi.

Foto: Twitter Milan